شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد اليد من مقر قرعة مونديال اليد: البطولة فى موعدها ولا نية للتأجيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد أن بطولة كاس العالم سوف تقام فى موعدها فى شهر يناير القادم ولا نية لتأجيلها وأنه حضر لرؤية الموقع الذى سيحتضن افتتاح البطولة فى حضور الـ32 دولة المتأهلة للمونديال ، مشيدا بالتجهيزات المبدئية للموقع والأصالة المصرية المتواجدة عليه ، مؤكدا أن مصر حصلت على تنظيم البطولة المقبلة لوحدها نظرا لعراقتها فى الوقت الذى نظمت فيه ألمانيا والدنمارك البطولة الماضية ، بينما هناك 3 دول سوف يقومون بتنظيم بطولة 2023 .

وعرضت قناة أون سبورت لقطات من تفقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة يرافقه الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وعضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية المصرية، لمتحف الحضارة المصرية بالفسطاط، والذي سيشهد إجراء قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد، والتي ستنظمها مصر يناير المقبل 2021 ويعد المتحف أهم المشروعات التى تمت بالتعاون مع منظمة اليونسكو ليصبح من أكبر متاحف الحضارة فى مصر والشرق الأوسط ذو رؤية جديدة للتراث المصرى العريق.