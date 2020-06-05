شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: ندرس الوضع القانونى لاستعادة التبرعات من الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تدرس الوضع القانوني الخاص باستعادة التبرعات التي دخلت خزينة النادي الأهلي بناءً على طلب مجلس إدارته، معلقاً خلال تقرير لبرنامج "ملعب أون تايم سبورت" الذى يقدمه الإعلامى أحمد شوبير:سنتخذ القرار السليم في هذا الشأن.

واجتمع محمود الخطيب رئيس الأهلي مع الدكتور أشرف صبحي لبحث آلية خروج قيمة التبرعات من خزينة النادي، بعد طلب المجلس من الوزارة الحصول على موافقته لإعادة كل ما قدمه المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية من هدايا عينية وتبرعات مالية دخلت خزينة النادي، بعدما أصبحت هذه التبرعات والهدايا بقيمتها المالية والعينية من ممتلكات النادي ولا يجوز التصرف فيها إلا بموافقة الجهة المختصة.

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وكلف مجلس الأهلي ، الإدارة القانونية ببدء الإجراءات الفورية لمقاضاة نادي الزمالك بسبب لافته نادي القرن، والتي قامت الإدارة البيضاء بتعليقها على بوابات النادي، وهو الأمر الذي يخالف القانون على حد وصف الإدارة الحمراء خاصة وان هذا اللقب مضاف الى شعار الأهلي وتم تسجيله كأحد عناصر ومكونات هذا الشعار، وفق ما ينص عليه قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، ويقوم النادى بتسويقه واستثماره ضمن عقود رعايته واستثماراته.

ويتقدم الاهلى بشكوى الى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لإزالة أسباب المخالفة بالتعدي على حقوق النادي الأهلي، باعتبار أنه المسئول عن التحقق من تطبيق الهيئات والجهات الإدارية المختصة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها، وفق ما تنص عليه المادة (1) من القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة، والتقدم ببلاغ رسمي إلى جهات التحقيق المختصة للتحقيق في التعدي على حق من الحقوق المحمية للنادي الأهلي والمنصوص عليها بقانون حماية الملكية الفكرية، فضلاً عن تحريك دعوى تعويض أمام المحاكم المختصة عن الأضرار المادية التي لحقت بالنادي الأهلي واستثماراته وحقوقه التجارية، نتيجة التعدي على لقبه وشعاره الذي يعد أحد مكونات وعناصر استثماراته.