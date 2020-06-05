شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى عبدالغنى: ضعف خبرات اللجنة الخماسية السبب فى عدم استكمال الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مجدى عبد الغنى عضو اتحاد الكرة السابق أن ضعف خبرات اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة فى الوقت الحالى تعد السبب الرئيسى وراء عدم استكمال الدورى فى الموسم الحالى حتى الآن بعد إيقاف المسابقة بسبب وباء كورونا الذى ضرب العالم بأكمله وأدى لإيقاف الدورى منذ منتصف مارس الماضى .

وأضاف عبد الغنى فى تصريحات تليفزيونية أن أعضاء اللجنة الخماسية لم يحسنوا التصرف فى بعض القرارات التى اتخذوها على رأسها إيقاف مسابقة الدورى لمدة شهر نظرا لعدم معرفة لعب الأهلى او الزمالك لمبارياتهم والضغط على الاتحاد من أجل تأجيل بعض المباريات وهو ما أدى فى النهاية إلى ما وصلنا إليه وبقاء 17 أسبوعا وهو ما يعد أمرا صعبا لاستكمال المسابقة .

من ناحية أخرى قررت جمعية اللاعبين المحترفين برئاسة مجدي عبدالغني نجم الأهلي والمنتخب الوطني وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق تخصيص 850 ألف جنيه لتمويل رواتب لاعبي أندية دوري الدرجة الثانية والثالثة والرابعة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بحثا عن رفع المعاناة عن قطاع رياضي كبير تضرر من توقف النشاط الرياضي ضمن التدابير الإحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا .

وعقد وفدا من جمعية اللاعبين المحترفين برئاسة عبدالغني اجتماعاً مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لمناقشة خطط الوزارة لدعم اللاعبين وخلال الإجتماع قررت الجمعية تقديم 850 ألف جنيه للاعبي الكرة في الدرجات الثانية والثالثة والرابعة كما تعهدت الجمعية بتخصيص مبلغ 150 ألف جنيه لصندوق تحيا مصر في اطار المشاركة المجتمعية.