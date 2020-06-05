شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب تونس: المثلوثي حدثني عن تلقيه عرضا مصريا.. وكورونا سبب عدم ضم معلول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد منذر الكبير المدير الفني لمنتخب تونس أن حمزة المثلوثي نجم الكرة التونسية تحدث معه عن امتلاكه لعرض للعب في أحد الأندية المصرية بداية من الموسم المقبل، وكان المثلوثي ظهير الصفاقسى التونسي قد أرتبط أسمه لتدعيم دفاع الزمالك خلال الفترة المقبلة، وقال منذر الكبير في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم مع الإعلامي أحمد شوبير :"النشاط الكروي سيعود في تونس بداية من شهر أغسطس المقبل .. وسبب عدم ضم علي معلول للمعسكر الحالي بسبب أزمة فيروس كورونا الحالية وتواجده في مصر وتعليق الطيران، واللاعبون يحتاجون شهر ونصف لاستعادة لياقتهم البدنية لاستئناف الدورى في بداية أغسطس المقبل".

وأضاف مدرب تونس، بدأنا معسكر للمنتخب بـ13 لاعبا فقط ولم نستطع جلب اللاعبين من الخارج بسبب غلق المطارات، وهو ما تسبب في عدم استدعاء على معلول و14 لاعبا محترفا متواجدين خارج تونس"، وعن تألق التوانسة في مصر، قال منذر الكبير: "الأندية المصرية محظوظون بتواجد اللاعبين التوانسة، وأبرزهم على معلول وفرجانى ساسى الذين يقدموا الإضافة والمستوى الكبير الثابت، مؤكدا أن حمزة المثلوثى المعروض حاليا على الزمالك لاعب كبير ويمتلك إمكانيات كبيرة وإضافة كبيرة لأى نادى يلعب له بسبب ذكائه وخبراته الكبيرة".

وكشفت تقارير صحفية تونسية، عن رغبة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، فى ضم حمزة المثلوثي ظهير أيمن وقائد الصفاقسي التونسي في الميركاتو المقبل، حيث قالت صحيفة "الصحافة" التونسية أن المدرب الفرنسي مصمم في التعاقد مع اللاعب لدعم الجبهة اليمنى للفريق الأبيض وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب في طريقه للرحيل عن الصفاقسي في الموسم المقبل، حيث تلقى العديد من العروض أبرزها من فريق الترجي، وأن رغبة كارتيرون فى ضمه جاءت بعد مشاهدته للعديد من المباريات للاعب.

ولفتت الصحيفة إلى أن إدارة الزمالك عارضت في البداية فكرة ضم اللاعب بسبب الخوف من اللاعبين التونسيين على خلفية ما حدث في أزمة حمدي النقاز، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن المارد الأبيض تراجع عن ذلك وبدأ في التحرك بالفعل بناء على رغبة كارتيرون بينما إدارة الصفاقسي ستجلس مع اللاعب من أجل مناقشته حول مستقبله، ووفقا للصحيفة أن الزمالك الأقرب لضم اللاعب وأضافت الإذاعة التونسية، نقلا عن عدة مصادر، أن هناك اتصالات متقدمة قائمة تشير لإمكانية التحاق وشيك للمثلوثى بمواطنه فرجانى ساسى فى الزمالك.