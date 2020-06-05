ملف الخميس.. شكوى الأهلي ضد الزمالك.. وصراع الريال وبرشلونة على لاوتارو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ (الخليج 365):
زوار الخليج 365 نستعرض في التقرير التالي أبرز أحداث يوم الخميس 4يونيو:
صحيفة تركية: فناربخشة بدأ مفاوضات استعارة تريزيجيه
الزمالك: لجنة نادي القرن "شبه" اكملت ملفها وتم رفعه لمجلس الإدارة
مرتضى للخطيب: لا تشتت جمهورك بشكوى قناة الزمالك ورد على الوقائع
عاشور: سأستمر بالملاعب.. لدي عرضين.. وتركي آل الشيخ وعد فأوفى
الزمالك: اتفقنا على بناء استاد بسعة 40 ألف مشجع
"عليك الجلوس مع الأندية أولاً".. رئيس طنطا ينتقد الجنايني
"الأهلي غالي علينا".. العين يعلق على موقفه من التفاوض مع فايلر ومعلول
مدربه: المثلوثي تحدث معي عن عرض الزمالك.. وسيحسم مستقبله قريبا
"لا نحتاج لديفندر".. دجلة ينفي التعاقد مع حسام عاشور
تقرير جزائري: الأهلي والزمالك وبيراميدز مهتمون بمهاجم النجم
رسالة من أحمد فتحي بعد إصابة زوجته وبناته بفيروس كورونا
"إدارة الأهلي تعرضت لضغوطات".. جمعة يكشف رد فعل جوزيه من عودة الحضري
"أوضة الفئران".. أبو تريكة يكشف كيف كان يعاقبه جوزيه؟
العين يوضح حقيقة التعاقد مع معلول وفايلر
"حفلة جوزيه وسيناريو الـ45 دقيقة".. تريكة وجمعة يكشفان كواليس نهائي الصفاقسي
خاص.. مهاجم غاني يشكو الزمالك للفيفا
"اللاعبون باعوا سياراتهم".. مدرب أسوان يستقيل بسبب أزمة المستحقات
تشيلسي يتفوق على ليفربول في سباق ضم فيرنر
رسميا.. الأهلي يشكو قناة الزمالك بسبب تصريحات مرتضى
بعد منشور "التطبيل".. حلمي طولان يرد على مرتضى منصور
"دفع ثمن قراره الخاطئ".. مدرب بيرو ينتقد لاعب بيراميدز السابق
بعد إصابته بكورونا.. لاعب سلة الزمالك يتعافى ويغادر المستشفى
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