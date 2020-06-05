أحمد مرتضى يكشف تفاصيل عن ستاد نادي الزمالك

تحدث أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن ملف ستاد نادي الزمالك المقرر إنشاؤه بمدينة السادس من أكتوبر.
وأكد أحمد مرتضى خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة نادي الزمالك، أنه المسؤول عن ملف ستاد نادي الزمالك، مشيرًا أن مجلس إدارة ناديالزمالك يعمل عل اتخاذ خطوات سريعة بشأن إنشاء ستاد الزمالك.
وأضاف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه حضر اجتماعًا مع الشركة المنفذة لستاد الزمالك مشيرًا أن المرحلة الأولى من إنشاء الاستاد ستنتهىبعد سنتين بإنشاء صالة مغطاة تسع 7 آلاف مشجع. واستاد يسع 40 ألف مشجع مشيرًا أن الاستاد سنتهي بصورة كاملة بعد ثلاث أو أربع سنوات.
وأوضح منصور أن الشركة المنفذة لاستاد الزمالك هي من نفذت التعديلات الخاصة بستاد القاهرة الدولي الذي احتضن كأس أمم إفريقيا 2019، إلى جانب عدد من المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة.
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