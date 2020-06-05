مرتضى منصور يعلق على إشادة حلمي طولان بقرارات الأهلي

علق المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على إشادة حلمي طولان مدرب نادي إنبي بقرارات النادي الأهلي الأخيرة.

وكان النادي الاهلي أصدر عددًا من القرارات من بينهما مقاضاة نادي الزمالك

بسبب لافتة نادي القرن الإفريقيو إزالة اسم تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للقلعة الحمراء، ما جعل حلمي طولان يشيد بتلك القرارات.

وقال مرتضى منصور خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة نادي الزمالك، " أنا دفعت مستحقات حلمي طولان بالرغم من عمله في نادي الزمالك مع مجالس إدارات سابقة".

وأضاف رئيس نادي الزمالك " لن أعلق على حلمي طولان وسأترك جماهير الزمالك للرد عليه".