علق المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على إشادة حلمي طولان مدرب نادي إنبي بقرارات النادي الأهلي الأخيرة.
وكان النادي الاهلي أصدر عددًا من القرارات من بينهما مقاضاة نادي الزمالكبسبب لافتة نادي القرن الإفريقيو إزالة اسم تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للقلعة الحمراء، ما جعل حلمي طولان يشيد بتلك القرارات.
وقال مرتضى منصور خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة نادي الزمالك، " أنا دفعت مستحقات حلمي طولان بالرغم من عمله في نادي الزمالك مع مجالس إدارات سابقة".
وأضاف رئيس نادي الزمالك " لن أعلق على حلمي طولان وسأترك جماهير الزمالك للرد عليه".
كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور يعلق على إشادة حلمي طولان بقرارات الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.