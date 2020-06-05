صلاح ريكو: تعرضت للهجوم في الزمالك بسبب انتمائي للقلعة الحمراء

أكد صلاح ريكو نجم نادي مصر للمقاصة، أنه يعشق النادي الأهلي منذ طفولته مشيرًا أنه نادم على رحيله من قطاع الناشئينبالقلعة الحمراء.
وأضاف ريكو خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس، أنه لم يندم علىانضمامه لنادي الزمالك مؤكدًا أنه في حال وصول عرض من الزمالك سيوافق عليه.
وأكد صلاح ريكو أنه تعرض للهجوم من جماهير الزمالك مع محمود كهربا بسبب انتمائهما للقلعة الحمراء.
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