صلاح ريكو: لم أحصل على فرصة حقيقة في الزمالك

أكد صلاح ريكو نجم نادي مصر للمقاصة، أنه لم يأخذ فرصة حقيقة حينما كان لاعبًا في نادي الزمالك.
قال ريكو خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس، " لم أحصل علىحقي في اللعب مع نادي الزمالك، بشهادة الجماهير".
وأضاف " أثناء تولي إيناسيو قيادة الزمالك فنيًا كنت أشارك على فترات، لكن عند تولي محمد
وواصل حديثه " تفاجئت بقرار الاستغناء عني آخر الموسم ضمن 11 لاعبًا آخرين وطالبت الرحيل النهائي وليس الإعارة".
وأرجع ريكو سبب رحيله عن نادي الزمالك بسبب الحملة الاعلامية ضده من بعض الجماهير بسبب انتمائي السابق.
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