صلاح ريكو: لم أحصل على فرصة حقيقة في الزمالك

أكد صلاح ريكو نجم نادي مصر للمقاصة، أنه لم يأخذ فرصة حقيقة حينما كان لاعبًا في نادي الزمالك.

قال ريكو خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس، " لم أحصل على

حقي في اللعب مع نادي الزمالك، بشهادة الجماهير".

وأضاف " أثناء تولي إيناسيو قيادة الزمالك فنيًا كنت أشارك على فترات، لكن عند تولي محمد

Advertisements

حلمي قيادة الفريق لم أشاك سوى في مباراتين".

وواصل حديثه " تفاجئت بقرار الاستغناء عني آخر الموسم ضمن 11 لاعبًا آخرين وطالبت الرحيل النهائي وليس الإعارة".

وأرجع ريكو سبب رحيله عن نادي الزمالك بسبب الحملة الاعلامية ضده من بعض الجماهير بسبب انتمائي السابق.