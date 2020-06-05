أكد صلاح ريكو لاعب وسط نادي مصر للمقاصة، أنه وقع على عقود انضمامه للنادي الأهلي مرتين قبل انتقاله لنادي الزمالك.
وأضاف ريكو خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس، أنه وقع علىعقود انضمامه للنادي الأهلي بحضور علاء عبدالصادق حينما كان لاعبا في اتحاد الشرطة.
وأوضح أن ناديي الأهلي واتحاد الشرطة كانت بينهما أزمة بسبب أحمد دويدار لاعبالأخير الذي انضم لنادي الزمالك بعد ذلك.
وأشاد ريكو بقرار النادي الأهلي بشأن عدم اظهاره عقود توقيعه للقلعة الحمراء، بعد انضمامه للزمالك، مشيرًا أن علاء عبدالصادق وعده بذلك.
وأتم صلاح ريكو أحد ناشئي قطاع الناشئين بالنادي الأهلي أنه كان يرغب في الانضمام للقلعة الحمراء.
كانت هذه تفاصيل خبر صلاح ريكو: وقعت مرتين للأهلي قبل الانتقال للزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.