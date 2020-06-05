صلاح ريكو: وقعت مرتين للأهلي قبل الانتقال للزمالك

أكد صلاح ريكو لاعب وسط نادي مصر للمقاصة، أنه وقع على عقود انضمامه للنادي الأهلي مرتين قبل انتقاله لنادي الزمالك.

وأضاف ريكو خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس، أنه وقع على

عقود انضمامه للنادي الأهلي بحضور علاء عبدالصادق حينما كان لاعبا في اتحاد الشرطة.

وأوضح أن ناديي الأهلي واتحاد الشرطة كانت بينهما أزمة بسبب أحمد دويدار لاعب

الأخير الذي انضم لنادي الزمالك بعد ذلك.

وأشاد ريكو بقرار النادي الأهلي بشأن عدم اظهاره عقود توقيعه للقلعة الحمراء، بعد انضمامه للزمالك، مشيرًا أن علاء عبدالصادق وعده بذلك.

وأتم صلاح ريكو أحد ناشئي قطاع الناشئين بالنادي الأهلي أنه كان يرغب في الانضمام للقلعة الحمراء.