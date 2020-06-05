فايز عريبي يطالب وزارة الشباب والرياضة بدعم نادي طنطا

طالب فايز عريبي رئيس نادي طنطا، وزارة الشباب والرياضة بدعم الأندية المصرية في ظل الأزمة المالية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا.

وأكد فاير عريبي أن نادي

طنطا يعاني من أزمة مالية كبيرة بسبب توقف النشاط الرياضي في ظل تفشي فيروس كورونا.

وأشار عريبي أن وزارة الشباب والرياضة قدمت دعمًا للنادي، مؤكدًا أن لم يلبي احتياجات النادي في ظل تواجد 24 لعبة في نادي طنطا.

يذكر ان الحكومة المصرية أعلنت عودة النشاط الرياضي تدريجيًا ابتداءًا من منتصف يونيو المقبل.