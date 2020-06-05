شاهد.. استغاثة نجم المنصورة السابق بسبب ظروفه المادية

قال أحمد عبد الحكم لاعب المنصورة السابق أنه يمر بظروف صحية صعبة منذ 5 سنوات ونصف السنة.

وأضاف عبد الحكم في مداخلة هاتفية مع

الإعلامي إيهاب الكومي ببرنامج «ملعب بلدنا» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنا تعبان ومفيش نادي يسأل عليا "محتاج اعيش" وولاد الحلال بيدفعو الإيجار.ورد مجدي عبد الغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين ضيف الحلقة على اللاعب ووعده بمساعدته وتم الاتفاق على لقاء بالقاهرة لترتيب طريقة المساعدة التي تناسب اللاعب.