قال أحمد عبد الحكم لاعب المنصورة السابق أنه يمر بظروف صحية صعبة منذ 5 سنوات ونصف السنة.
وأضاف عبد الحكم في مداخلة هاتفية مع
ورد مجدي عبد الغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين ضيف الحلقة على اللاعب ووعده بمساعدته وتم الاتفاق على لقاء بالقاهرة لترتيب طريقة المساعدة التي تناسب اللاعب.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. استغاثة نجم المنصورة السابق بسبب ظروفه المادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.