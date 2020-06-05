بالصور| ريجيكامب: الهلال هو “الزعيم”.. ولوشيسكو قام بما عجزت عن تحقيقه!

أجرى موقع “تليكوم سبورت” الروماني مقابلة حصرية مع مدرب نادي الهلال السابق، لورينت ريجيكامب، تحدث من خلالها عن رأيه في الأداء الذي حققه مواطنه رازفان لوشيسكو مع الزعيم السعودي، وتحقيق دوري أبطال آسيا في العام الماضي.

وكان ريجيكامب قد قاد الهلال بين مايو 2014 وفبراير 2015، وخاض مع الفريق الأزرق 24 مباراة، حقق الفوز 13 مرة، وتعادل في 6 مباريات، وانهزم في 5 لقاءات، أحرز الهلال تحت قيادته 40 هدفًا، واستقبلت شباكه 19 هدفًا.

إنجاز رائع

وأشاد “ريجي” بالمستوى الرائع لـ”رازفان” وقال إن الهلال يعني له الكثير بعدما خاض معه المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا في 2014، وخسر أمام سيدني الأسترالي 1 ـ 0 في مجموع المباراتين.

وقال مدرب الوصل الإماراتي الحالي “كان أداء مذهل للهلال، لعبت المباراة النهائية من قبل وخسرتها، لكن رازفان حصل عليها، فاز بها. إنه شيء لم يفعلوه منذ وقت طويل”.

Advertisements

وتابع المدرب صاحب الـ44 عامًا “الهلال فريق كبير للغاية، وقد قدم لوشيسكو صورة رائعة لكرة القدم الرومانية، ولصورة المدربين الرومانيين، ما فعله رازفان يستحق الثناء”.

لوشيسكو مع الهلال

وكان رازفان لوشيسكو قد حضر لتدريب الهلال الصيف الماضي قادمًا من باوك، وقد قاد قبلها الفريق اليوناني لتحقيق الدوري والكأس في بلاد الإغريق.

ومع الفريق الأزرق، قاد التقني الروماني الهلال في العام الماضي إلى منصة التتويج في دوري أبطال آسيا، على حساب أوراوا الياباني، وهو حاليا يتصدر الدوري السعودي بفارق 6 نقاط عن النصر قبل 8 جولات من نهاية المسابقة.

وخاض المدرب صاحب الـ50 عامًا الهلال في 39 مباراة بمختلف المسابقات حتى الآن، وفاز في 27 مباراة، وتعادل 7 مرات، وخسر 5 مواجهات، وسجل الفريق تحت قيادته 97 هدفًا، واستقبلت شباكه 49 هدفًا.