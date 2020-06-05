رياضة | آخر تطورات عودة الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 5 يونيو 2020 03:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر آخر تطورات عودة الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وسائل إعلام سعودية أن الاتحاد السعودي لكرة القدم قرر حسم مصير بطولة الدوري المحلي بعد فترة طويلة من إيقافها في مارس الماضي بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

وقام الإعلامي السعودي سعود المشعل بنشر تغريدة عبر حسابه الشخصي عبر مواقع التواصل الإجتماعي تويتر أكد من خلالها عن اقتراب إلغاء بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث قال:" مصدر موثوق :الدوري السعودي تم إلغاؤه وبانتظار الإعلان الرسمي في الساعات القادمة".

يذكر أن الهلال يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 51 نقطة بفارق 6 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني برصيد 45 نقطة.