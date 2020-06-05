شكرا لقرائتكم خبر عن مارادونا يجدد تعاقده مع خيمناسيا حتى 2021 والان مع التفاصيل

الجمعة 5 يونيو 2020 صورة أرشيفية سيبقي الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا مع خيمناسيا لابلاتا حتى ديسمبر 2021 بعد تجديد تعاقده. Advertisements فيروس كورونا ساهم في بقاء الفريق بالدوري الأرجنتيني رغم احتلاله المركز الأخير، بعد إنهاء الموسم وإلغاء الهبوط لعامين في كرة القدم الأرجنتينية. ووفقا لصحيفة "أوليه" الأرجنتينية يتبقى فقط توقيع العقود الجديدة بين مارادونا وجابريل بيلجرينو رئيس النادي ليصبح الأمر ذو طابع رسمي. وتولي مارادونا مهمة تدريب خميناسيا في سبتمبر الماضي وقاد الفريق في 20 مباراة وحقق الفوز في 6 بجميع المسابقات. وتأهل الفريق تحت قيادته لثمن نهائي كأس الأرجنتين قبل توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا.

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