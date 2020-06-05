شكرا لقرائتكم طارق هاشم: استاد بورسعيد مدفون فيه بعض من شهداء العدوان الثلاثي 1956 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، أن استاد بورسعيد الحالي مدفون فيه بعض من شهداء حرب العدوان الثلاثي 1956 ، مشيراً إلي أن استاد النادي تم الانتهاء من انشاءه في عام 1954 ثم حدثت حرب العدوان الثلاثي علي مدينة بورسعيد ، وسقط شهداء كثيرون وقتها ولم يجدوا مكان يستوعب الشهداء سوي الاستاد حيث قاموا بدفن شهداء الحرب فيه ، ولم يكن الاستاد استضاف أي مباراة وقتها .

وأضاف طارق هاشم في تصريحات برنامج زملكاوي خلال احتفالية قناة الزمالك بمئوية نادي المصري البورسعيدي ، أنه يوجه الشكر إلي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإهتمامه بمدينة بورسعيد و بناء قرية أوليمبية خلال الفترة المقبلة ، مشيراً إلي أن الدولة تهتم أيضاً بتطوير استاد بورسعيد الحالي .

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وقال طارق هاشم ، أن النادي المصري استمد اسمه من أغنية “قوم يا مصري” الوطنية الشهيرة لفنان الشعب سيد درويش، حيث كان نادي المصري هو أول نادي مصري ببورسعيد يجمع المصريين في مواجهة الأندية الأجنبية وهو ما مثل شكلًا جديدًا من أشكال المقاومة للوجود الأجنبي وتأكيدًا للهوية الوطنية في جميع الميادين بما في ذلك الرياضة وكرة القدم خصوصًا.

وكان الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق، قد أعلن أن قناة الزمالك تخصص اليوم الخميس ، حلقة للنادي المصري البورسعيدي بسبب مرور 100 عاما علي انشائه ، مشيراً إلي أن هذه الحلقة اتأخرت كثيراً بسبب الاوضاع الحالية بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكداً أن قناة الزمالك دائماً ستكون منبراً لجميع الأندية الشعبية في الكرة المصرية .

واحتفل النادي المصري البورسعيدي بمرور 100 عام على تأسيسه، يوم 18 مارس الماضي حيث تم تأسيس النادي يوم 18 مارس من عام 1920، في ذروة الوهج الوطني المصري الرافض للاحتلال البريطاني بعد ثورة 1919.