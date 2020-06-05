شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يكشف موعد ظهور برنامجه الرياضي على قناة الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ، عن موعد برنامجه الذي سيظهر من خلاله عبر قناة النادي، حيث قال أن الحلقة الأولي لبرنامجي ستكون يوم 4 يوليو المقبل وسيكون برنامج رياضي ، مشيراً إلي انه سيقدم برنامج اخر علي القناة ولكنه سيكون برنامج سياسي ولم يتم تحديد موعده حتي الآن .

وقال مرتضي منصور في تصريحات لبرنامج زملكاوي علي قناة الزمالك ، أن برنامجه سيكون الأعلي في عدد الإعلانات ، مضيفاً أن اسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة النادي قام بالتوقيع ايضاً لتقديم برنامج علي قناة الزمالك وسبقه الإعلامي احمد عفيفي لتقديم برنامج زملكاوي .

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وكان مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك قد أكد عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " أن الزج باسم الزمالك الزمالك في بيان الأهلي يعتبر تحرش رياضي، وكتب مرتضي منصور علي صفحته الرسمية : بعد قيام مجلس إدارة الأهلي بالزج باسم نادي الزمالك العريق في بيانه، في جمل غير مفيدة ، وتشكل تحرش رياضى غير مقبول فإن الرد على هذه التفاهات سيكون من خلال المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عبر برنامج زمالكاوي على شاشة قناة النادي الرسمية مساء اليوم لكشف كل الحقائق.. وإن عدتم عدنا.

تقابل الأهلي والزمالك مجددا اليوم في صراع جديد رسميا ، خارج ملعب الكرة، بعدما أصدر الأهلي بيانا منذ قليل يؤكد فيه رفع دعوي قضائية من جانب النادي الأهلي علي نادي الزمالك بشأن انتهاك حقوق النادى الفكرية، وجاء نص المذكرة كالتالى: النادى الأهلى هو نادى القرن وفق ما أقره الاتحاد الأفريقى لكرة القدم (كاف) وأخطر به النادى فى حينه، وأن الاتحاد الأفريقى لا يفوته مناسبة إلا وكرر فيها أن النادى الأهلى هو نادى القرن، وآخرها التهنئة التى نشرها كل من الاتحاد الدولى والاتحاد الأفريقى على موقع كل منهما، مهنئين فيها النادى الأهلى على مرور عشرين عامًا على منحه لقب نادى القرن، وعليه سيتقدم الأهلي ببلاغ رسمي إلى جهات التحقيق المختصة للتحقيق في التعدي على حق من الحقوق المحمية للنادي الأهلي والمنصوص عليها بقانون حماية الملكية الفكرية.