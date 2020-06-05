شكرا لقرائتكم صلاح ريكو: مكنتش حابب حسام عاشور يخرج بالطريقة دى من الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد صلاح ريكو لاعب مصر المقاصة الحالي والزمالك السابق، أنه حزين من الطريقة التي خرج بها حسام عاشور لاعب الأهلى من النادى بهذه الطريقة، بعدما رفض الأهلى تجديد عقده.

وقال صلاح ريكو خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير في برنامج "ملعب أون تايم سبورت": "أعتقد أنه من حق عاشور أن يلعب لمدة موسم أو موسمين قادمين لأنه قادر على ذلك، ولكن أرى أنه من الأفضل أن تكون خطوته المقبلة خارج مصر رافضاً فكرة انتقاله للزمالك.

وأوضح ريكو: أن عاشور لاعب مهم وصاحب تاريخ طويل فى الأهلى، لذا لا أتمنى انتقاله للزمالك، مضيفا أنه كان يتمنى بقاء أحمد فتحى فى الأهلى وعدم الرحيل لكن بالتأكيد هناك كواليس وأسرار دفعت أحمد فتحى لاتخاذ قرار الرحيل من الأهلى والانتقال لبيراميدز فى الموسم المقبل.

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وعن أكثر لاعب مظلوم، قال صلاح ريكو: شريف إكرامى أكتر لاعب مظلوم في مصر ولازم يلعب، وكنت أتمنى مشاركته مع الأهلى بشكل أساسى، رغم أن محمد الشناوى يقدم مستويات كبيرة مع النادى ومنتخب مصر، وأتمنى التوفيق له في خطوته المقبلة".

وأضاف صلاح ريكو، "أن حسام غالى أفضل "ديفندر" جه في تاريخ مصر ومثلى الأعلى، وبحاول اتفرج عليه واعمل زيه، وده مش ديفندر دا لاعب خماسى يتحرك كيف يشاء".

ووصف صلاح ريكو، عبد الله السعيد لاعب بيراميدز بأنه "أذكى لاعب فى مصر"، موضحاً أن السعيد صاحب قدرات فنية عالية يحتاج إليها أى فريق، ودائماً ما تمثل تحركاته فى الملعب خطورة على المنافس".