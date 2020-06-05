شكرا لقرائتكم صلاح ريكو: لم أحصل على فرصتى في الزمالك والجماهير سبب رحيلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد صلاح ريكو لاعب مصر المقاصة الحالي والزمالك السابق، أنه لم يحصل على فرصته داخل نادى الزمالك، والجماهير سبب رحيلى.

وقال صلاح ريكو خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير في برنامج "ملعب أون تايم سبورت": "لم أحصل على فرصة حقيقية أثناء تواجدي مع الزمالك، لعبت مع إيناسيو فقط، وخضت معه العديد من المباريات ولعبت في أكثر من مركز، ورحيله أضرني، لأن المدرب الأجنبي يهتم بالتدريبات، ولا يشغل باله بالضغط الجماهيري".

وأضاف لاعب المقاصة: "تفاجئت أنني سأرحل عن الزمالك وأن قرار الاستغناء قد صدر، لم يبلغني أحد وعندما علمت ذهبت ووقعت على الاستغناء، وطلبت أن أرحل بشكل نهائي إلى المقاصة وليس على سبيل الإعارة".

وأوضح صلاح ريكو: "كنت أرى أن هناك حملة ضدي على صفحات التواصل الاجتماعي أثناء تواجدي في الزمالك، في جيلنا اللاعبين يظلمون بسبب معرفة انتمائهم مسبقًا، هناك لاعبين كثيرين تعرضوا لحملات مثل كهربا أيضًا".

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وعن أقرب اللاعبين، قال ر يكو: أن جنش ومصطفى فتحى أقرب لاعبى الزمالك لى وكنت أتمرن وأروح بسبب ضغط الجماهير، وشيكابالا بعيد عن الكرة حاجة كويسة جدا ومحترم وحبيب الكل، وكنت أحب اللعب مع طارق حامد ومعروف يوسف وشيكابالا ومصطفى فتحى".

وعن بداية مشواره، قال صلاح ريكو: بدأت مشوارى في قطاع الناشئين بالأهلى لمدة 3 سنوات مع ضياء السيد، وكنت مع عمرو بركات".

وأكد صلاح ريكو، أن تألقى مع اتحاد الشرطة كان السبب فيه هو المدرب خالد القماش، كان بيطلع كل حاجة من اللاعبين واكن بيلعبنى في أكثر من مركز".

وقال لاعب المقاصة، "في الشرطة جالى أكثر من عرض أبرزها الأهلى، ومضيت مرتين مع علاء عبد الصادق ولكن مشكلة الاهلى مع اتحاد الشرطة منعنى من الانتقال للأهلى، بعد انتقال ثلاثى الشرطة للزمالك وقطع العلاقات بين الناديين".

وعن هذا الموسم، أكد ريكو، أن كل الأمور كانت ضدنا هذا الموسم رغم البداية القوية ولكن الأمور "هربت" منا ومكناش عارفين نفوز، وعدم ثبات التشكيل أحد أسباب تراجع المستوى هذا الموسم".