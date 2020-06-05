شكرا لقرائتكم صلاح ريكو: إكرامى أكثر لاعب مظلوم وحسام غالى الأفضل في تاريخ مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد صلاح ريكو لاعب مصر المقاصة الحالي والزمالك السابق، أن شريف إكرامى حارس الأهلى أكثر لاعب مظلوم في مصر ولازم يرجع الملعب.

وقال صلاح ريكو خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير في برنامج "ملعب أون تايم سبورت": شريف إكرامى أكتر لاعب مظلوم في مصر ولازم يلعب، وكنت أتمنى مشاركته مع الأهلى بشكل أساسى، رغم أن محمد الشناوى يقدم مستويات كبيرة مع النادى ومنتخب مصر، وأتمنى التوفيق له في خطوته المقبلة".

وأضاف صلاح ريكو، "أن حسام غالى أفضل "ديفندر" جه في تاريخ مصر ومثلى الأعلى، وبحاول اتفرج عليه واعمل زيه، وده مش ديفندر دا لاعب خماسى يتحرك كيف يشاء".

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ووصف صلاح ريكو، عبد الله السعيد لاعب بيراميدز بأنه "أذكى لاعب فى مصر"، موضحاً أن السعيد صاحب قدرات فنية عالية يحتاج إليها أى فريق، ودائماً ما تمثل تحركاته فى الملعب خطورة على المنافس".

وعن فترة الزمالك، قال ريكو: "لم أحصل على فرصة حقيقية أثناء تواجدي مع الزمالك، لعبت مع إيناسيو فقط، وخضت معه العديد من المباريات ولعبت في أكثر من مركز، ورحيله أضرني، لأن المدرب الأجنبي يهتم بالتدريبات، ولا يشغل باله بالضغط الجماهيري".

وأضاف لاعب المقاصة: "تفاجئت أنني سأرحل عن الزمالك وأن قرار الاستغناء قد صدر، لم يبلغني أحد وعندما علمت ذهبت ووقعت على الاستغناء، وطلبت أن أرحل بشكل نهائي إلى المقاصة وليس على سبيل الإعارة".

وأوضح صلاح ريكو: "كنت أرى أن هناك حملة ضدي على صفحات التواصل الاجتماعي أثناء تواجدي في الزمالك، في جيلنا اللاعبين يظلمون بسبب معرفة انتمائهم مسبقًا، هناك لاعبين كثيرين تعرضوا لحملات مثل كهربا أيضًا".