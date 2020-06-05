شكرا لقرائتكم الغندور يرد على حلمي طولان: حاول تفرق بين خلافك مع مرتضى منصور وحب نادي الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه الإعلامي خالد الغندور لاعب الزمالك السابق، رسالة إلي حلمي طولان مدرب إنبي بعد ما قام الأخير بإشادة بقرارات النادي الأهلي الأخيرة ، مطالباً منه بعدم الإشادة بقرار القلعة الحمراء بتقديم شكوي ضد نادي الزمالك بسبب قضية القرن ، وقال الغندور في برنامج زملكاوي على قناة الزمالك "فوجئت بوصف حلمي طولان لي بالمطبلاتي بعد دفاعي عن النادي وقضية نادي القرن، لكني تعودت على احترام كل منتمي للقلعة البيضاء".

وقال الغندور:"حلمي طولان أثنى على قرارات مجلس إدارة الأهلي والتي جاء منها شكوى النادي بسبب قضية نادي القرن، فكيف تنتمي للزمالك ولا تدافع عن قضية أنت تؤمن بها"، موضحاً أن طولان كان معترض بشدة علي حصول النادي الاهلي لقب نادي القرن في افريقيا وقت إعلانه.

وأضاف الغندور قائلا:"لو تعتبر دفاعي عن الزمالك ورئيسه تطبيل ، فكيف ترى دفاعك عن الأهلي وقراراته؟ أليس هذا تطبيلًا له؟"، مشيراً إلي أنه يشيد ما يحدث في الزمالك من خلال البطولات التي يحصل عليها والطفرة الانشائية التي حدثت داخل النادي.

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وأوضح الغندور، أنه يعلم أن هناك خلاف بين طولان والمستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، ولكن يجب التفريق في الخلاف بين نادي الزمالك ورئيسه، خاصة أن الزمالك من صنع أسم حلمي طولان في مجال التدريب خاصة أنه كان ليس لاعباً معروفاً -وفقا لقوله-.

وكتب طولان يوم الثلاثاء الماضي بعد اعلان النادي الأهلي قراراته الخاصة الأخيرة قائلا:"كل التحية والتقدير مجلس إدارة النادي الأهلي على قراراته المحترمة"، ما كتبه طولان لم ينل إعجاب خالد الغندور مذيع قناة نادي الزمالك والذي انتقده في برنامجه قائلًا:"حلمي طولان يرى ان قرارات الأهلي محترمة، رغم ان من ضمن هذه القرارات هو رفع قضية على نادي الزمالك بسبب ملف نادي القرن، كنت أتمنى ان يكون نادي الزمالك هو رقم 1 عند حلمي طولان ويجنب خلافاته مع رئيس النادي".

وعلق طولان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر صباح اليوم الخميس " هو عشان اثبت للناس إني زملكاوي يبقي ضروري اشتم في الناس واسب والعن واتجاوز في حقهم"، وتابع :"هو ما ينفعش اكون زملكاوي واحترم الجميع وأقدرهم ولا اتجاوز في حقهم وأقدم للجميع صوره محترمه عن الزملكاوية المحترمين والا عايزيني امسك طبله زيكم".