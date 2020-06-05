شكرا لقرائتكم صلاح ريكو: مضيت للأهلى "مرتين" وخالد القماش سر تألقى في الشرطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد صلاح ريكو لاعب مصر المقاصة الحالي والزمالك السابق، أنه بدأ مشواره الكروى في براعم الأهلى لمدة 3 سنوات ثم الانتقال لاتحاد القماش.

وقال صلاح ريكو خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير في برنامج "ملعب أون تايم سبورت"، بدأت مشوارى في قطاع الناشئين بالأهلى لمدة 3 سنوات مع ضياء السيد، وكنت مع عمرو بركات".

وأكد صلاح ريكو، أن تألقى مع اتحاد الشرطة كان السبب فيه هو المدرب خالد القماش، كان بيطلع كل حاجة من اللاعبين واكن بيلعبنى في أكثر من مركز".

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وقال لاعب المقاصة، "في الشرطة جالى أكثر من عرض أبرزها الأهلى، ومضيت مرتين مع علاء عبد الصادق ولكن مشكلة الاهلى مع اتحاد الشرطة منعنى من الانتقال للأهلى، بعد انتقال ثلاثى الشرطة للزمالك وقطع العلاقات بين الناديين".

وعن هذا الموسم، أكد ريكو، أن كل الأمور كانت ضدنا هذا الموسم رغم البداية القوية ولكن الأمور "هربت" منا ومكناش عارفين نفوز، وعدم ثبات التشكيل أحد أسباب تراجع المستوى هذا الموسم".