وليد حسين يودع «الفرسان»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن وليد حسين لاعب شباب الأهلي، رحيله عن صفوف «الفرسان»؛ وذلك بعد انتهاء عقده مع الفريق الذي ترعرع فيه شاباً.

وكتب وليد حسين (28 سنة) عبر حسابه في «انستجرام» رسالة وداعية أثنى فيها على معاملة النادي طوال فترة لعبه، وقدم الشكر لزملائه وللمدربين الذين ساعدوه على النمو والتحسن كلاعب وشخص، وقال: إن شباب الأهلي سيبقى دائماً في قلبه.

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