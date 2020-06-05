شكرا لقرائتكم خبر عن خلفان مبارك: إلغاء الموسم الحل الأفضل للأندية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: أيمن بشير

اعتبر خلفان مبارك لاعب الجزيرة أن كثرة الاستحقاقات المتبقية في الموسم بالنسبة للمنتخب والأندية التي تلعب في البطولة الآسيوية إلى جانب الدوري، ستضع ضغطاً كبيراً على اللاعبين؛ لذلك يرى أن الإلغاء يناسب جميع الأندية لتوفيق أوضاعها للموسم الجديد. وقال في حديثه لمنصة «سبورت فور أوول»، إنه يثق في تعامل اتحاد كرة القدم ورابطة المحترفين مع الأمر جيداً، واتخاذ القرارات التي تخدم كرة الإمارات.

أضاف خلفان أنهم كلاعبين يمرون بأصعب فترة لهم، بسبب توقفهم لأشهر عن ممارسة كرة القدم بسبب جائحة فيروس كورونا، لافتاً إلى أنهم يجتهدون كثيراً في فترة الحجر من أجل الاحتفاظ بلياقتهم البدنية حتى يكونوا جاهزين متى ما تقررت عودة النشاط.

وعن تأثير وجوده مع النجم عمر عبد الرحمن في تشكيلة واحدة، أوضح خلفان الذي يعرف بين أصدقائه وعائلته بلقب «راعي القنص»، أن أي لاعب يمتلك إمكانيات عالية مثل عموري من السهل الانسجام معه، ووجود لاعب هداف مثل مبخوت سيدعم الفريق لتحقيق البطولات.

ونفى خلفان أن يكون سبب تغيبه عن تجمعات المنتخب الأول شخصي، وقال: «السبب الوحيد الذي يمنعني من تلبية نداء المنتخب خارج عن إرادتي، وهو الإصابة، كل جهودي أقدمها للمنتخب قبل النادي، ولكن في أكثر من مرة كلما اقترب معسكر المنتخب أتعرض لإصابة في مباراة أو في التدريبات».

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وعن انتقاله إلى صفوف العين قال خلفان: «لم تكن هناك مفاوضات مع العين، والقصة مجرد شائعة استمعت إليها مثل الجميع في المنزل، وإدارة الجزيرة محترفة ولن تنتظر حتى أسمع الأمر من الشارع، فلو كان هناك شيء من هذا القبيل ستخبرني».

واعتبر صانع ألعاب الجزيرة أن الاحتراف في أجواء مثل ملاعب أوروبا حلم لكل اللاعبين الذين يفكرون في الاحتراف الخارجي، ولكن لابد أن يكون هناك شيء جاد يخدم مسيرة اللاعب ويخدم المنتخب.

وبدأت مسيرة خلفان من لعبة التايكوندو التي وصل فيها إلى الحزام الأحمر إلى ناشئ في نادي عجمان، قبل أن يصبح نجماً محبوباً في كرة الإمارات، وأسهم تألق والده الكابتن مبارك الرزي أحد لاعبي الجيل الذهبي في برتقالي عجمان، في مسيرة خلفان، حيث يمثل مبارك الرزي الراعي الرئيسي لابنه، فهو الذي قدمه لناشئي البركان ومن حسن المصادفة أن الوالد وابنه حققا كأس رئيس الدولة، حيث فاز مبارك بالكأس الغالية مع عجمان عام 1984، بينما حقق خلفان لقبها في أول ظهور له مع الجزيرة في عام 2016.

وانتقل خلفان من عجمان إلى الأهلي في سن 13 من عمره، وعن الوصول إلى مرحلة الفريق الأول أجبرته قائمة «الفرسان» المكتظة باللاعبين الجيدين على البحث عن الاستمرارية في اللعب، فوجد أن الجزيرة هو الأنسب؛ لأنه في ذلك الوقت كان يعطي الفرصة للشباب مع الفريق الأول، مشدداً على أن هذا هو السبب الوحيد ولا يوجد غيره.

وذكر إنه على الرغم من دخوله التشكيلة الأساسية بعد 3 سنوات، فإنه وجد ارتياحاً كبيراً في اللعب مع الجزيرة؛ لذلك تمسك بالاستمرار معه، مؤكداً أنه لم يفكر إطلاقاً في ارتداء قميص نادٍ آخر غير «فخر أبوظبي»، مشيراً إلى أن عقده مع الجزيرة يمتد إلى عام 2028.

وكشف خلفان أنه يتمنى أن يتدرب تحت قيادة الروماني كوزمين المدير الفني السابق لنادي شباب الأهلي، مبيناً أن كوزمين مدرب صاحب إمكانيات كبيرة على تطوير اللاعبين، ولديه قدرة على مساعدة الأندية على إحراز البطولات.