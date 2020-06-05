نادي الشارقة يشكل «مجلس الجماهير» ويطلع على خطط إداراته

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت إدارة نادي الشارقة الرياضي تشكيل مجلس جماهير نادي الشارقة والمعني بأمور الجمهور ومحبي النادي على أن يتم اعتماد الميزانية والمهام وآلية العمل بالمجلس بناء على معايير محددة ومعتمدة من قبل مجلس الإدارة لاحقاً.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث والذي ترأسه علي سالم المدفع رئيس نادي الشارقة الرياضي وبحضور أعضاء مجلس الإدارة عبدالله العجلة ومحمد الحصان والمهندس سليمان الهاجري وطارق علاي ود. عبدالعزيز المهيري وابراهيم الجروان ومحمد الحمادي وسلطان العسكر وطارق المدفع.

تضمن جدول أعمال الاجتماع عدة مواضيع تمت مناقشتها وأبرزها التأكيد على اتباع الإرشادات والإجراءات الاحترازية الخاصة بعملية التعقيم في مرافق النادي، وانتهز المدفع خلال الاجتماع الفرصة حيث وجه الشكر لمجلس الشارقة الرياضي الذي شكل حلقة وصل بين نادي الشارقة والتوجيهات الخاصة بالتصدي لفيروس كورونا الصادرة من الجهات العليا بالدولة مع الوقوف على آخر التجهيزات المقامة في النادي بهذا الخصوص من تركيب بوابات التعقيم ووجود كاميرات حرارية على مداخل النادي بهدف الحفاظ على سلامة موظفي و جماهير النادي.

واستعرض المجلس توصيات محضر الاجتماع الأخير والمهام التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية.

وقد قام سلطان عسكر رئيس إدارة الشؤون المالية والإدارية بتقديم عرضاً مرئياً عن عروض الأسعار المقدمة من قبل شركات التأمين الصحي المختلفة وذلك لتوفير بيئة صحية للموظفين وجميع العاملين في النادي، كما قام بعرض خطة العمل الخاصة بالإدارة للمرحلة المقبلة واحتياجات النادي والإدارات المختلفة حسب المتطلبات الواردة من قِبلهم وتم الاطلاع على التقرير الشامل للنادي والذي يتناول المميزات التي يتم توفيرها والبنود المالية والرواتب والأجور والمكافآت لجميع الموظفين والأجهزة الفنية والإدارية في النادي بجميع العابه. كما تطرق الاجتماع الى مستجدات أعمال الصيانة الخاصة بمقر النادي في الحزانة من تطوير المسبح وتأثيث الفندق بالإضافة إلى مناقشة توفير طقم الملابس الخاص بجميع الفرق في النادي وتطرق إلى آلية بيع بطاقات كبار الشخصيات لحضور المباريات.

ومن جانبه، أكد طارق المدفع رئيس إدارة الاستراتيجية والجودة خلال الاجتماع بأن الإدارة حريصة على تطبيق جميع المعايير الاستراتيجية والجودة بجميع الإدارات والعمل بها وستكون هناك متابعات وتقارير دورية سيتم رفعها للإدارة العليا، كما قام المدفع بعرض مشروع مجلس جماهير الشارقة خلال الاجتماع وقد تم اعتماده وسيتم الإعلان عن كافة تفاصيله بعد تجهيز المشروع بشكل كامل من جميع النواحي والذي يهدف لأن يكون المجلس عبارة عن منصة للجماهير وحلقة الوصل بين الجمهور ومجلس الإدارة وإيصال صوتهم للمسؤولين والظهور بمستوى راقي ومنظم في المدرجات وقد طرح عدة أمثلة ومقترحات تم أخذها من أندية أوروبية وعالمية جماهيرية.

وقام محمد الحمادي رئيس إدارة الشؤون القانونية بعرض نموذج وثيقة الالتزام والتي تهدف إلى تنمية روح المسؤولية للمنتسبين إلى النادي والتمسك بالأخلاق والروح السامية في تعاملهم مع كافة أفراد المجتمع وكافة وسائل الاعلام المرئية والمسموعة وأيضاً مواقع التواصل الاجتماعي وتم اعتماد المقترح من قبل مجلس الإدارة.

زطرح محمد الحصان رئيس إدارة الألعاب الجماعية والمهندس سليمان الهاجري رئيس إدارة الألعاب الفردية بعرض قائمة تضم احتياجات الإدارتين للمرحلة المقبلة من اجل استمرار النجاحات التي حققها نادي الشارقة الرياضي في المواسم السابقة.