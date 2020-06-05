جراحة ناجحة للقرص لاعب يد الشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

أجرى إبراهيم سعيد القرص لاعب فريق اليد بنادي الشارقة عملية جراحية عبارة عن تنظيف وإزالة كسور على مستوى الركبة، أجراها البروفيسور الأرجنتيني سبستيان، وأكد القرص لـ«الخليج الرياضي» أنه سيبدأ مرحلة العلاج الطبيعي اعتباراً من بعد غد السبت، ويحتاج إلى ما بين 3 إلى 4 أسابيع قبل العودة إلى التدريبات.

وقال: سأكون جاهزاً للمشاركة مع فريق نادي الشارقة في مباراة التتويج أمام الوصل يوم 4 سبتمبر القادم.

وحرص القرص على توجيه الشكر إلى إدارة وجمهور نادي الشارقة على المتابعة والاهتمام والتواصل معه عقب نهاية العملية الجراحية.

وكان اللاعب حاز على لقب أفضل لاعب في الموسم الماضي ومرشح للحصول على الجائزة للموسم الثاني على التوالي.