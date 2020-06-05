«فتيات الشارقة» يتألقن في «آسيوية الشطرنج»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تألقت لاعبات نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات بطولة آسيا الفردية للناشئات تحت 20 عاماً. وأحرزت حنان خليل الحوسني، لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة المركز الرابع في التصفيات التي أقيمت «أون لاين» بتنظيم من الاتحاد الآسيوي، كما تمكنت اللاعبتان ريان محمد وفاطمة سيف من تحقيق نتائج إيجابية.

ووجه الاتحاد الإماراتي للشطرنج، رسالة تهنئة وإشادة إلى نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، بعد النتائج الإيجابية لثلاثي النادي، مشيداً بالدور الذي تقوم به إدارة النادي في دعم اللاعبات وإبراز دورهن من أجل المشاركة في مختلف البطولات المحلية والدولية.

وعلى الرغم من توقف النشاط الرياضي في الفترة الحالية ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، فإن إدارة نادي الشارقة للشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة عمل على التواصل «أون لاين» مع جميع لاعباته من أجل دعمهن وتحفيزهن على مواصلة النشاط من خلال إعداد برنامج تدريبي عن بعد منذ منتصف مارس الماضي، لضمان جاهزية اللاعبات على المستوى الأكاديمي والنفسي للعبة.

وعبرت نجلاء عبدلله الشامسي، رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة عن سعادتها بما حققته لاعبات النادي، وقالت إن مجلس إدارة النادي يحرص على توفير كل معينات النجاح للاعبات النادي ودعت الشامسي، اللاعبات إلى مواصلة العمل والاجتهاد لتقديم الأفضل في كل البطولات.