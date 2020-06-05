شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الدراجات يشارك في احتفالية يوم الدراجة العالمي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شارك أسامة أحمد الشعفار رئيس اتحاد الدراجات، ونورة الجسمي رئيسة اللجنة النسائية والتسويق والتطوير، ولاعبات منتخب الإناث بتقنية الاتصال المرئي، في انطلاق الفعالية التي ينظمها مجلس الشارقة الرياضي، بمناسبة اليوم العالمي للدراجات، التي تستمر حتى نهاية الشهر الجاري، وتتضمن ركوب الدراجة خارجياً، أو على الدراجة الثابتة لمسافة 30 كلم، أو لمدة ساعة أيهما أقرب، وتهدف الفعالية إلى منح الفرصة للجماهير واللاعبين واللاعبات لممارسة اللعبة، في ظل ظروف تفشي فيروس «كورونا».
وقدم الشعفار الشكر لكل المشاركين ولمجلس الشارقة الرياضي برئاسة الشيخ صقر بن محمد القاسمي، على هذه المبادرة الطيبة، وأثنى على جهود المجلس لدعم رياضة الدراجات، وزيادة قاعدة الممارسين.
وأعربت نورة الجسمي عن سعادتها بالتواجد في هذه الفعالية مع محبي الدراجات، وأشارت إلى أن السباق الافتراضي الذي سينظمه اتحاد الدراجات سيكون شاملاً لكافة الفئات، بدلاً من اقتصاره على فئة الإناث.
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الدراجات يشارك في احتفالية يوم الدراجة العالمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.