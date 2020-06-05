اتحاد الدراجات يشارك في احتفالية يوم الدراجة العالمي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شارك أسامة أحمد الشعفار رئيس اتحاد الدراجات، ونورة الجسمي رئيسة اللجنة النسائية والتسويق والتطوير، ولاعبات منتخب الإناث بتقنية الاتصال المرئي، في انطلاق الفعالية التي ينظمها مجلس الشارقة الرياضي، بمناسبة اليوم العالمي للدراجات، التي تستمر حتى نهاية الشهر الجاري، وتتضمن ركوب الدراجة خارجياً، أو على الدراجة الثابتة لمسافة 30 كلم، أو لمدة ساعة أيهما أقرب، وتهدف الفعالية إلى منح الفرصة للجماهير واللاعبين واللاعبات لممارسة اللعبة، في ظل ظروف تفشي فيروس «كورونا».

وقدم الشعفار الشكر لكل المشاركين ولمجلس الشارقة الرياضي برئاسة الشيخ صقر بن محمد القاسمي، على هذه المبادرة الطيبة، وأثنى على جهود المجلس لدعم رياضة الدراجات، وزيادة قاعدة الممارسين.

وأعربت نورة الجسمي عن سعادتها بالتواجد في هذه الفعالية مع محبي الدراجات، وأشارت إلى أن السباق الافتراضي الذي سينظمه اتحاد الدراجات سيكون شاملاً لكافة الفئات، بدلاً من اقتصاره على فئة الإناث.