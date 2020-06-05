ملتقى عودة الجماهير للملاعب يقام الأربعاء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مجلس دبي الرياضي عن تنظيم ملتقى عودة الجماهير للملاعب، يوم الأربعاء المقبل، بالتعاون مع شرطة دبي، تحت شعار «التزامكم سعادة»، وذلك في قاعة المؤتمرات الصحفية بنادي النصر.

وسيكون الملتقى هو اللقاء المباشر والأول مع وسائل الإعلام، عقب توقف الفعاليات والأنشطة الرياضية، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا».

وأكد مجلس دبي الرياضي أن إقامة الملتقى يأتي في إطار الاستعداد للموسم الرياضي 2020-2021 كأفضل ما يكون على مستوى الأمن والسلامة لمرتادي المنشآت الرياضية، في ظل جائحة «كورونا»، وفق معايير السلامة وتعليمات الوقاية المتبعة والصادرة عن اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث بدبي، والجهات الحكومية المختصة.

وسينطلق الملتقى عند الساعة العاشرة إلا ربعاً صباح الأربعاء وحتى الواحدة ظهراً. وبجانب تواجد مسؤولي مجلس دبي الرياضي وشرطة دبي ووسائل الإعلام سيتواجد أيضاً ممثلو الأندية الحكومية والخاصة في دبي، والاتحادات الرياضية، والمؤسسات ذات العلاقة في القطاع الرياضي، والإعلاميون.

وأكد مجلس دبي الرياضي أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال إقامة الملتقى.