شراكة بين «أبوظبي لرياضة السيارات» و«جفينيتي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات وشركة جفينيتي البريطانية المتخصصة في الألعاب والرياضات الإلكترونية، عن إطلاق شراكة بينهما لمدة خمس سنوات بهدف تنظيم بطولة جديدة لسباقات السيارات الإلكترونية، تكون ملكيتها مشتركة بين الطرفين.

وستجمع البطولة الخبرات الواسعة للشريكين في تنظيم تجارب عالمية المستوى، بما في ذلك سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي.

وترتكز منافسات البطولة الجديدة على رؤية غير مسبوقة لتنظيم منافسات سباقات للسيارات الإفتراضية، وستشهد مشاركة نخبة من أسرع المتسابقين المحترفين على أجهزة المحاكاة مع مجموعة من الفرق من عالم سباقات السيارات الرقمية.

وقال الطارق العامري الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات: ترتكز استراتيجية الشركة على الاستثمار في التجارب الرائدة في رياضة السيارات، وتعد السباقات الرقمية ضمن الأركان الأساسية لهذه الرؤية، ومن المقرر أن تشهد البطولة مشاركة نخبة من أفضل الفرق في العالم للانضمام إلى المنافسات العالمية عالية المستوى، وتشاركنا جفينيتي رؤيتنا في هذا المجال لتكون الشريك المثالي لإقامة هذه البطولة.

بدوره قال جون كلارك الرئيس التنفيذي لشركة جفينيتي: تعد رياضة السيارات من أهم الأسس التي ترتكز عليها استراتيجيتنا، ولهذا فإننا متحمسون لهذه الشراكة المهمة التي تستمر 5 سنوات مع شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات، خاصة أن كلانا مهتم بالرياضات الإلكترونية، ولديه الرغبة في إطلاق بطولة تقف جنباً إلى جنب مع كبرى البطولات و العلامات في مجال رياضة السيارات.