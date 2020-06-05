نادي الذيد يبحث عودة النشاط الرياضي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحث نادي الذيد الرياضي خلال استقباله لوفد مجلس الشارقة الرياضي الاستعداد لعودة النشاط الرياضي بإمارة الشارقة والتزام النادي كجزء من المنظومة الرياضية في فتح أبوابه لاستئناف العمل في أروقته وصالاته.

وبحث الاجتماع الذي عقد بمقر النادي عودة النشاط الرياضي والتنسيق المشترك بين النادي والمجلس ، حضر الاجتماع من مجلس الشارقة الرياضي سعيد علي العاجل رئيس الوفد وبخيت سعيد القرص ومحمد أحمد حجازي وحضر من نادي الذيد الدكتور حمود خلف سالم المدير التنفيذي بنادي الذيد وسالم الجاري المدير الإداري والدكتور زكي يحيى سكرتير النادي وموظفي النادي.

ورحب الدكتور حمود خلف سالم المدير التنفيذي لنادي الذيد بوفد مجلس الشارقة الرياضي وأشاد بحرصه على متابعة توجهات نادي الذيد وفق توجيهات سالم محمد بن هويدن رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ القواعد الصحيحة التي صدرت عن الجهات المختصة بهدف الإحاطة الكاملة بالخطوات الرامية إلى ضمان عودة صحيحة للنشاط الرياضية واستئناف العمل في نادي الذيد.

بدوره أكد سعيد علي العاجل رئيس الوفد أن توجيهات الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي وعيسى هلال الحزامي الأمين العام للمجلس هو تطبيق القرارات الصادرة بشأن عودة النشاط الرياضي بشكل تدريجي وبشكل صحيح ومدروس، يراعي الحفاظ على صحة وسلامة الجميع في ظل جائحة كورونا.

وناقش النادي مع المجلس تشكيل لجنة طوارئ لمتابعة العمل اليومي مع رصد الحالات والتنسيق مع الجهات المعنية ومناقشة عودة الأنشطة بشكل تدريجي.