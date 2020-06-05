اتحاد الرماية يقدم التعازي للبطل الأولمبي أحمد بن حشر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ضمن خطة اتحاد الرماية للاستغلال الأمثل لفترة توقف النشاط الرياضي، أقام اتحاد الإمارات للرماية ورشة عمل بعنوان «الإعداد الفني للاعب البندقية» عبر النظام المرئي، وشهدت حضور 71 مشاركاً محلياً وعربياً من مدربين ورماة، وحاضر بالورشة د. محمد عامر المدير الفني للاتحاد، وقد ركزت جوانب الورشة على كيفية إعداد لاعب البندقية، والوصول به للمستويات العالمية، في ظل الإعداد المتكامل، مع شرح لأهم وأفضل طرق ووسائل التدريب العالمية.

وتأتي هذه الورشة في إطار خطة نشاط الاتحاد لإقامة الدورات وورش العمل عن بُعد، وفقاً لتوجيهات الأمين العام للجان، بتكثيف العمل الأكاديمي داخل الاتحاد، من خلال إعداد وتأهيل اللاعبين والمدربين، كما يبحث الاتحاد الآن أفضل توقيت وطرق عودة النشاط الرياضي، مع مراعاة جميع الوسائل والطرق الاحترازية للحفاظ على صحة الجميع، تماشياً مع سياسة الدولة في مواجهة فيروس «كورونا».

وحرص عبد الله سالم بن يعقوب، عضو الاتحادين العربي والآسيوي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للرماية، في بداية الورشة على التقدم بأحر التعازي والمواساة باسم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد إلى بطل الإمارات الأولمبي التاريخي الشيخ أحمد بن محمد بن حشر آل مكتوم؛ لوفاة المغفور لها بإذن الله تعالى والدته، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، ويدخلها فسيح جناته، ويلهم الجميع الصبر والسلوان.