«المحترفين» تتوج بجائزة أفضل تقنية مبتكرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توجت رابطة المحترفين الإماراتية بجائزة أفضل تقنية مبتكرة للسنة الثانية على التوالي ضمن جوائز «Digital Studio Awards 2020» عن مشروعها «التصوير من منظور اللاعب» والذي أطلقته بالتعاون مع شركة سبونيكس المتخصصة في تقنيات البث التلفزيوني.

جاء ذلك في حفل أقيم بتقنية الاتصال المرئي «عن بعد» الأربعاء

وتعد رابطة المحترفين الإماراتية أول مؤسسة رياضية تنفذ هذه التقنية في الوطن العربي، وكانت الانطلاقة في نهائي كأس الخليج العربي الذي جمع فريقي شباب الأهلي والوحدة في الموسم الماضي، وتواصل تطبيقها في نهائي كأس الخليج العربي للموسم الجاري بالإضافة إلى العديد من مباريات مسابقة دوري الخليج العربي.

وتتيح هذه التقنية عرض لقطات مميزة تصور رؤية الملعب من موقع اللاعب، وتعد إضافة جديدة ومميزة للبث التلفزيوني للمباريات والتي تحرص الرابطة على تطويره بشكل مستمر، لتقدم للمشاهد مستوى عالٍ من الجودة والتقنيات الحديثة.

وعبّر وليد الحوسني المدير التنفيذي لرابطة المحترفين الإماراتية عن سعادته بالإنجاز، معتبراً إياه ترجمة لمجهودات جميع العاملين في الرابطة، وأضاف: ظلت رابطة المحترفين حريصة على مواكبة أحدث التقنيات والريادة في تطبيقها في مجال كرة القدم، تماشياً مع الخطة الاستراتيجية 2017-2020 الهادفة إلى تطوير العمل ورفع قيمة المسابقات، لتحقيق النجاح المنشود من خلال استخدام التطبيقات الذكية والاعتماد على التقنيات الحديثة في تنظيم وإدارة المباريات.