اتحاد كلباء يضم المصري أحمد لطفي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: نزار جعفر

أعلنت شركة الكرة بنادي اتحاد كلباء التعاقد مع المدافع المصري أحمد لطفي (20 عاماً) قادماً من مصفوت في صفقة انتقال حر وتم قيده في فئة مواليد الدولة.

وثمن محمد عبد الله الزعابي مشرف الفريق الأول التحضيرات المبكرة والتحركات المثمرة التي أجرتها شركة الكرة بالنادي تأهباً للموسم الجديد 2020-2021، عبر تجديد عقود اللاعبين الذين تألقوا مع «النمور» هذا الموسم، وقطع الطريق أمام الأندية المنافسة التي كانت تخطط للتعاقد مع لاعبي النادي المتألقين، ولم يقف النادي عند هذا الحد بل قام بالاتفاق مع أكثر من لاعب للانتقال لصفوف الفريق، فضلاً عن تجديد عقد المدرب الأوروغوياني خورخي داسيلفا نظراً لبصماته الواضحة والتطور الملموس في أداء الفريق وتحقيق الاستقرار التدريبي.

يذكر أن كلباء جدد مؤخراً عقود 6 من لاعبيه المميزين هم: وليد عمبر، وعبد السلام محمد، وداوود علي، وسلطان الزعابي، بالإضافة إلى البرازيلي وليان جابرئيل، والمصري أسامة الشال في خانة المقيمين، فضلاً عن إعلان التمسك بالثلاثي الأجنبي بنبيل مالابا والبرازيلي واندرسون والهولندي نافاروني للموسم القادم، فيما تم التعاقد مع المدافع الإيطالي جابرييل سانتيني قادماً من مسافي، وتوصل النادي إلى اتفاق مبدئي مع الثنائي فهد سبيل من الفجيرة، ومحمد سبيل من عجمان للانضمام لصفوف النمور الموسم المقبل.