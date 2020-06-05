شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة بسبب إلغاء الدوري العراقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد ـ زيدان الربيعي:
تعرّض الوسط الرياضي العراقي إلى ما يشبه الصدمة بعد قرار اللجنة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم الخاص بإلغاء منافسات الدوري العراقي الممتاز للموسم الحالي، وموجة الرفض الأقوى كانت من قبل إدارة ولاعبي فريق القوة الجوية، إذ اتهم قائد فريق القوة الجوية حمادي أحمد اللجنة التطبيعية بمجاملة بعض إدارات الأندية الأخرى في هذا القرار، كما أكد مدرب فريق النجف حسن أحمد، أنه مصدوم من قرار اللجنة المتسرع، فيما قال قائد فريق الزوراء جلال حسن إن القرار كان خاطئاً ولا يتماشى مع مصلحة الأندية.
وكانت اللجنة قد أكدت أنها ستنظم بطولة تنشيطية لفرق الدوري العراقي في أغسطس/ آب المقبل.
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