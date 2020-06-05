«فيفا 20» تجمع نجوم الكرة والفن في «لاعبون بلا حدود»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستعد نخبة من أشهر النجوم في عالم كرة القدم والفن، للمشاركة في منافسات محترفي العالم، على اللعبة الشهيرة FIFA 20، ضمن بطولة «لاعبون بلا حدود»، التي ينظمها الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية، بالتعاون مع الشريك التقني شركة ESL العالمية الرائدة في مجال الرياضة الإلكترونية،

وعلى مدار 3 أيام من الإثارة والحماس (5 إلى 7 يونيو/حزيران الجاري)، سيشارك نخبة من ألمع نجوم كرة القدم العالميين في مواجهات ودية تشويقية يتقدمهم نجم نادي ليفربول والمنتخب الإنجليزي «ترينت آليكساندر-آرنولد»، ومواطنه النجم الدولي ولاعب نادي توتنهام «ديلي آلي»، والنجم الارجنتيني ولاعب نادي يوفنتوس «باولو ديبالا»، والثنائي البرتغالي «جواو فيليكس» نجم أتلتيكو مدريد، و«آندري سيلفا» نجم آينتراخت فرانكفورت. كما سينضم إليهم نجم الغناء العالمي وعضو فرقة ون دايركشن سابقاً «ليام باين»، بالإضافة إلى مجموعة من الأسماء الشهيرة والتي سيتم الإعلان عنها لاحقاً.

بطولة FIFA 20 والتي تُعد سادس وآخر منافسات محترفي العالم ضمن بطولة «لاعبون بلا حدود» ستشهد أيضاً في الجانب التنافسي مشاركة 8 من أفضل اللاعبين المحترفين على مستوى العالم في اللعبة الشهيرة، وتنافسهم للفوز بلقب البطولة وجوائزها البالغ مجموعها 1,5 مليون دولار يعود ريعها كاملة لصالح المؤسسات الخيرية العالمية المعتمدة ضمن الجهود الدولية للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وقال النجم ديلي آلي، الذي شارك في منافسات محترفي العالم على لعبة Fortnite ضمن بطولة «لاعبون بلا حدود» قبل أسبوعين: «العديد من زملائي في الفريق والأصدقاء في الفرق الأخرى يعشقون الألعاب الإلكترونية، ولعبة FIFA 20 والألعاب الأخرى كانت أحد تلك الأمور التي أبقتنا على تواصل خلال الأشهر الماضية، وأبقت على حماسنا ونديتنا وروح التنافس استعداداً للعودة مرة أخرى للملاعب».

وأضاف ديلي آلي قائلاً: «بطولة «لاعبون بلا حدود» طريقة رائعة لاجتماع محبي وعشاق الألعاب الإلكترونية، من أجل هدف سامٍ بالمساهمة في مساعدة المؤسسات الخيرية الدولية في مواجهة «كوفيد 19»، واتطلع لمواجهتي مع بأولو ومعرفة ما يملكه من مهارات».

أما ليام باين والذي يملك أكثر من 11 أغنية شهيرة منذ انطلاقه في مسيرته الفردية فعلق قائلاً: «الألعاب الإلكترونية جمعت الأفراد معاً، وقامت بتوفير بعض المتعة والترفيه للكثير في الأشهر القليلة الماضية. أنا من هواتها وعشاقها وأحب لعبة FIFA 20؛ لذا فأنا متحمس لمشاركتي في البطولة مع نخبة من أفضل لاعبي كرة القدم العالميين تصدياً لجائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» مع بطولة «لاعبون بلا حدود». ترينت يعيش أفضل أيامه مع ليفربول والمنتخب، ولكن سنرى ما يمكنه فعله في العالم الافتراضي».

البطولة غير المسبوقة والتي ينظمها الاتحاد السعودي للرياضة الإلكترونية والذهنية حققت إنجازاً جديداً في عالم الرياضة الإلكترونية بعد مرور 4 أسابيع على انطلاقها؛ حيث أصبحت البطولة الخيرية الإلكترونية الأكبر، وذلك بمشاركة أكثر من 120,000 لاعب من 72 دولة حول العالم. شهدت حتى الآن تقديم تبرعات بلغت 8,5 مليون دولار للمؤسسات الخيرية العالمية التي تقود حملة التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وذلك من إجمالي جوائز البطولة التي تبلغ 10 ملايين دولار،

وشملت قائمة المؤسسات الخيرية العالمية التي تم منحها التبرعات كلاًّ من: «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، و«اليونيسيف»، و«دايركت ريليف»، و«التحالف العالمي للقاحات والتحصين»، و«الهيئة الطبية الدولية»، و«الاتحاد الدولي للاتصالات». وتقوم جميع المؤسسات الخيرية العالمية بتوجيه تلك المساهمات نحو مشاريع تتصدى بها لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، من خلال البرامج التوعوية، دعم الأطفال والشباب، وتوفير المعدات الطبية التي تساعد في الوقاية والعلاج.

وسيتم بث مجريات البطولة مباشرة بثمانية لغات مختلفة، من بينها العربية والإنجليزية والإسبانية والبرتغالية والماندرين؛ لمنح ملايين المشاهدين حول العالم فرصة المتابعة والمشاهدة عن قرب، كما يشمل البث أيضاً حملة لجمع التبرعات للمشجعين الذين يتابعون المباريات بشكل مباشر للمؤسسة الخيرية التي يختارونها.

وبإمكان عشاق ومحبي الرياضات الإلكترونية متابعة الأحداث عبر الرابط( watch.gamerswithoutborders.com).