ماونت ضحية مقلب لـ«هيونداي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحوّل ماسون ماونت واعد تشيلسي، وايرين كوثبرت نجمة فريق السيدات بعد التنكر، إلى موظفَي مبيعات في شركة هيونداي للسيارات راعية قميص الفريق، وتم تصوير الفيلم مطلع العام قبل أزمة كورونا، وتولّى ماونت شخصية نيك، وايرين شخصية شيليا في الفيلم، مهمة إقناع الزبائن بالخضوع لفحص قيادة. والمقلب الحقيقي كان على ماونت نفسه، إذ كان الزبائن ممثلين كلفهم زملاء ماونت: زوما وفيكايو توموري وميلي برايت وسي جون يون بطرح أسئلة محرجة عليه مثل: ما رأيك باللاعب ماسون ماونت ؟ وبهت ماونت ولم يعرف ماذا يقول وسارعت ايرين لطرح نفس السؤال، فقال الزبون الذي قال إنه يشجع البلوز:«لا بأس به، أظهر مهاراته بعض المرات».