«البرمييرليج» يربح معركة البث

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حققت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز «البرمييرليج» نصراً على شركات البث التلفزيوني في معركة وضع مزيد من الكاميرات والسماعات وإجراء المزيد من المقابلات بعد رفض بالإجماع من قبل الأندية، وكانت شركات البث طالبت بوضع كاميرات في غرفة ملابس اللاعبين وإجراء مقابلات مع نجوم الفرق قبل وبعد المباريات، بالإضافة لوضع مزيد من الميكروفونات على خط التماس لرصد ما يقوله اللاعبون أثناء المباراة لكن الأندية اعتبرت كل هذه المطالبات غير محبذة وسمحت فقط ببث صوتي أثناء رمي قطعة النقود من قبل كابتن الخصمين قبل انطلاق المباراة وتثبيت كاميرا في النفق من أجل مزيد من صور اللاعبين وهم يدخلون الملعب.

وتتنافس شركات البث على نقل مباريات الدوري الممتاز الذي يعود في الـ20 من الشهر الجاري وأعلنت «أمازون برايم» في هذا السياق بثاً مجانياً لأول 4 مباريات من الدوري.