أجويرو: هدف اللقب الأول «فلتة» وبارتون «قاتل»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

أكد سيرجيو أجويرو، نجم مانشستر سيتي الأرجنتيني، أن هدفه في شباك كوينز بارك رينجرز عام 2012، والذي أهدى أول لقب لمانشستر سيتي حامل الثلاثية التاريخية أول لقب في تاريخه كان «فلتة»، وأضاف المهاجم الذي سجل 254 هدفاً للفريق في تصريح لـ «الصن» عبر الفيديو: «لم أفعل أي شيء أثناء المباراة، فقط تلقيت ضربة في ظهري، ولم أفعل أي شيء حتى تسجيل الهدف. أقسم لكم أن هدفي كان «فلتة»، لم أكن أقصد وضع الكرة في تلك الزاوية، لو كنت سددت الكرة كما يحلو لي لأصطدمت بالمدافعين، ولما كان هدفاً، لكن لحسن الحظ سجلت الهدف في الوقت القاتل»، وصرخ المعلق مارتن تايلر «أجويروووووو» بعد دخول الأرجنتيني التاريخ، بخطف اللقب من بين أنياب جاره مانشستر يونايتد، في آخر مباراة بالموسم.

ويتذكر النجم الأرجنتيني أيضاً طرد جو بارتون نجم كوينز بارك، بعد ضربه بالكوع زميل أجويرو ومواطنه كارلوس تيفيز، ثم ضرب بغضب ظهر أجويرو بعد طرده ويعلق: «يقول جو إن طرده كان ظالماً، لكنه ضرب تيفيز بالكوع، وكنت أنا لحسن الحظ موجوداً للدفاع عن كارلوس صديقي وابن بلدي. عندما طرد صب غضبه علي وضربني بقوة كالمجنون. بدا وجهه كقاتل، على الجميع أن يعيد مشاهدة وجهه ومشاهدتي أنا وتيفيز مطروحين أرضاً، لكن كومباني الكابتن وسمير نصري كانا أيضاً معي لدعمي، كنت أرى جو بارتون وهو يصرخ علي، لكنني لم أفهم كلمة مما قال؛ لأن إنجليزيتي كانت سيئة حينها، وكنت أتمكن فقط من قول «هلو» و«جوود باي» و«هاو آر يو» و«آم فاين». قال الكثير بحقي لكنني لم أفهم، ومازح أجويرو زميله المدافع جايل كليشي وقال: «لماذا لم تساعدني يا كليشي، على الأقل اسألني كيف حالي، لكن كنت أعرف أنني محمي بشكل جيد من قبل رجال أشداء مثل كومباني ودزيكو ونيجيل دي يونج وبالوتيلي».