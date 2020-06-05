شكرا لقرائتكم خبر عن كراوتش يستعين بـ«هوم ألون» ضد اللصوص والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اقتبس النجم الإنجليزي بيتر كراوتش، ما حدث في الفيلم الأمريكي الشهير «هوم ألون» في صد اللصوص عن منزله، وذلك بوضع مجسم من الكارتون أمام النافذة ليوهم اللصوص بأن رب البيت موجود ويشاهدهم. ومازح كراوتش الذي اشتهر بالاحتفال بأهدافه مثل الروبوت متابعيه وقال: «ابتكرت الطريقة بعد تزايد السطو على منازل اللاعبين السابقين والحاليين».

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