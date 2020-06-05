الزمالك: لجنة نادي القرن "شبه" اكملت ملفها وتم رفعه لمجلس الإدارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك بأن اللجنة المكلفة بمناقشة ملف نادي القرن العشرين في إفريقيا شبه اكلمت ملفها وتم رفعه لمجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور.

وقال أحمد مرتضى في تصريحاته لقناة "الزمالك" الفضائية: "كان متواجد في الاجتماع خبير اللوائح محمد بيومي، طارق رضوان، أحمد جلال، وأنا وعلاء مقلد."

وتابع :"تحدثنا عن التفاصيل الخاصة برفع القضية والإجراءات والملفات والمستندات المتاحة، وما يجب أن نبحث عنه وتحدثنا في التفاصيل."

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وأضاف: "الملف الخاص برفع القضية أصبح شبه متكمل الآن، وكنا مفوضين من مجلس الإدارة لنقل الصورة للمجلس وبعد ذلك سنتخذ القرار، وتم عرض الأمر على مرتضى منصور."

واستطرد: "اليوم محمد بيومي، وطارق رضوان كان لهما حديث فني وإجرائي بخصوص الإجراءات والفنيات الخاصة برفع القضية."

واختتم قائلًا: "لسنا على خلاف مع أي شخص ولا نرغب في معاداة أحد، والقضية مرتبطة بين منتخب القرن ونادي القرن والملف سيشهد المطالبة بحصول الزمالك على نادي القرن ومنتخب مصر منتخب القرن."