محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:
قرر حسام عاشور نجم الأهلي، استكمال مسيرته مع كرة القدم وعدم الاعتزال بعد استغناء ناديه عنه بنهاية الموسم الجاري.
وكانت أزمة حدثت بسبب بين عاشور والأهلي بسبب فيديو اللاعب حول مباراة اعتزاله، مما تسبب في سحب النادي للعرض الذي قدمه لقائد الفريق بإقامة مباراة اعتزال.
وقال عاشور في فيديو بثه عبر حسابه على انستجرام: "قررت أكمل كرة.. لدي عرضين من السعودية ومن البرتغال، ربنا يلهمني بالقرار الصح".
وقدم عاشور الشكر لتركي آل الشيخ الرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي، ورئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية: "أشكر المستشار تركي آل الشيخ، وعد فأوفى، أشكره على كل ما قدمه.. وتربيتي وأخلاقي لما حد يعملي حاجة لازم أقوله شكرا".
كانت هذه تفاصيل خبر عاشور: سأستمر بالملاعب.. لدي عرضين.. وتركي آل الشيخ وعد فأوفى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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