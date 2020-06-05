الزمالك: اتفقنا على بناء استاد بسعة 40 ألف مشجع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك بأنهم عقدوا الجلسة الثالثة لبناء فرع النادي في 6 أكتوبر الذي سيضم استاد بسعة 40 ألف مشجع، وصالة مغطاة بسعة 7 ألاف.

وقال أحمد مرتضى في تصريحاته لقناة "الزمالك" الفضائية: "عقدنا اليوم الاجتماع الثالث مع الشركة المنفذة وبدأنا بالفعل في الأرض من 6 أو 7 أشهر لكن أعمال خفيفة مثل تسوية الأرض، لكن كان توجه مجلس الإدارة ومرتضى منصور أن نتخذ خطوات أسرع وقوية".

وتابع: "الشركة المسئولة عن المشروع كبيرة، وتم الاطلاع على الرسومات السابقة، وكنا ننظر إلى الأمور التي يمكن تعديلها كي نبدأ في العمل في حضور شركة استشارية."

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وأضاف :"النادي عبارة عن مدينة رياضية بها صالة مغطاة تسع لـ7 ألاف مشجع، بالإضافة إلى استاد بسعة 40 ألف مشجع."

وواصل: "الشركة التي نتعامل معها مسئولة عن التنفيذ والإشراف وتعديل الرسومات، نحن نتعامل مع أكبر الشركات المصرية في هذا المجال، ولديهم خبرة تتعلق بتعديل الاستادات."

وأردف: "نتعامل مع الشركة التي عدلت كافة الاستادات التي أقيمت عليها بطولة إمم إفريقيا الماضية، كما أنهم ضمن المشروع القومي في العاصمة الإدارية، ومشاركين في أكبر استاد سيقام في العاصمة الإدارية."

وبخصوص الجدول الزمني لتنفيذ فرع النادي في 6 أكتوبر: "هذا الأمر سيكون له تسلسل زمني، أولًا يجب بناء أجزاء نستطيع من خلالها طرح عضويات، ثم بعد ذلك الأشياء الأخرى، لأن بناء الاستاد يكون مكلف والكرسي الواحد يصل إلى 800 يورو."