"الأهلي غالي علينا".. العين يعلق على موقفه من التفاوض مع فايلر ومعلول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف ماجد العويس عضو شركة الكرة بنادي العين الإماراتي، أن مبادئ ناديه تمنعهم من الدخول في مفاوضات مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني الحالي لفريق الأهلي.

وأضاف مسئول نادي العين في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" في الساعات الأولى من صباح الجمعة :"رينيه فايلر من المدربين المميزين، لكن نمتلك علاقة وطيدة مع النادي الأهلي الغالي علينا".

ومن المقرر أن ينتهي عقد فايلر مع الأهلي بنهاية الموسم الحالي، حيث سبق وأن أعلن شريف فؤاد المتحدث الرسمي للنادي الأحمر عن توصل إدارة ناديه لاتفاق مع المدير الفني السويسري لتجديد عقده.

Advertisements

وحول موقف العين من التعاقد مع الظهير التونسي علي معلول، أوضح :"لم نتحدث مع علي معلول أيضًا".

وكان النادي الإماراتي، أعلن في بيان رسمي نشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، أن لا صحة في التفاوض مع فايلر أو معلول.

في المقابل، تطرق "العويس" للحديث عن مدافع الإسماعيلي باهر المحمدي، كاشفًا :"لم نتحدث مع الإسماعيلي، أو قدمنا عرضًا رسميًا للنادي من أجل شراء لاعبه باهر المحمدي، ولا أعرف حقيقة دخول العين في مفاوضات مع اللاعب خلال الموسم الماضي لأنني لم أكن متواجدًا في النادي".

جدير بالذكر أن نادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان رفض السماح لأي لاعب بالفريق الأصفر الرحيل عن النادي في الفترة المقبلة إلا بعد تحقيق الفريق بطولة.