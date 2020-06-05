مدربه: المثلوثي تحدث معي عن عرض الزمالك.. وسيحسم مستقبله قريبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عمرو:

أشاد منذر الكبير، المدير الفني لمنتخب تونس، بقدرات حمزة المثلوثي لاعب الصفاقسي، مشيرا بأن نجاح لاعبي تونس في مصر قد يساعده على التوجه للدوري المصري.

ويعتبر المثلوثي أحد أهداف إدارة الزمالك خلال الفترة الماضية، حيث ارتبط الظهير الأيمن صاحب الـ27 عامًا بالانتقال للقلعة البيضاء بحسب ما كشفت عنه تقارير صحفية تونسية.

وقال منذر الكبير في تصريحات لقناة أون تايم سبورت:" المثلوثي تحدث معي عن عرض الزمالك وكذلك العروض الأخرى، وأشار لي أنه سيحسم مستقبله في القريب العاجل".

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وأضاف:" المثلوثي لاعب ذو امكانيات كبيرة ولعب تحت قيادتي في بطولة أمم أفريقيا للمحليين "شان" من قبل، وأيضا استدعيته في التجمع المقبل لمنتخب تونس الذي سيبدأ في 8 يونيو".

وواصل:" اللاعب استشارني ولكني لم أوجهه لفريق معين، فهو لديه الخبرة والتجربة الكافية لاخيار الفريق الذي سيناسبه من أجل الانضمام له في الفترة المقبلة".

واختتم:" نجاح اللاعبين التونسيين في مصر مثل علي معلول وساسي وكذلك شعورهم بالراحة في الأندية المصرية قد يساعد المثلوثي لاختيار وجهته المقبلة في مصر".