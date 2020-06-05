تقرير جزائري: الأهلي والزمالك وبيراميدز مهتمون بمهاجم النجم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

زعمت تقارير صحفية جزائرية أن ثلاثة أندية مصرية هي، الأهلي، الزمالك، وبيراميدز مهتمون بالتعاقد مع الجزائري كريم لعريبي مهاجم النجم الساحلي التونسي.

وقال موقع "دي زد فوت" الجزائري أن الأهلي والزمالك وبيراميدز يحاولون في الوقت الحالي التعاقد مع كريم لعريبي بعد ظهوره بشكل طيب في الدوري التونسي إضافة إلى حالته الجيدة في دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح التقرير ذاته أن النجم الساحلي يحاول الاستفادة من المستوى المميز للاعبه الجزائري من أجل تحقيق عائد جيد من وراء بيعه في الصيف المقبل، الذي يتنافس على ضمه أيضًا الهلال السعودي.

ويرغب لعريبي - 25 عاما - في البحث عن مشروع جديد يسمح له بالحصول على فرصة أكبر من أجل الانضمام لمنتخب الجزائر وسط المنافسة الشرسة التي يعيشها لاعبو المنتخب الفائز ببطولة أمم إفريقيا.