رسالة من أحمد فتحي بعد إصابة زوجته وبناته بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365): وجه أحمد فتحي لاعب فريق الأهلي، رسالة إلى الجماهير عقب إصابة زوجته وبناته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وكانت زوجة اللاعب أعلنت في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، أنها أصيبت رفقة بناتها بالفيروس. وخرج فتحي برسالة إلى الجماهير عبر صفحته "انستجرام" اليوم الخميس :"أشكركم جميعا على الدعاء، اللهم إجعله مستجاب". Advertisements وتابع :"يا رب أشفي كل مريض ولا نرى في أهلي وزوجتي وأسرتي والناس أجمعين أي سوء". وحرص لاعب الأهلي أن يخضع للفحوصات عقب إصابة أسرته بفيروس الكورونا، إلا أن النتيجة جاءت سلبية. جدير بالذكر أن أحمد فتحي من المقرر أن ينتقل إلى صفوف بيراميدز في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الأهلي خلال هذا الموسم.

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