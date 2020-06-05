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مجدي عبدالغني: اللوائح الرياضية في مصر تحتاج لتعديلات

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قال مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق ورئيس جمعية اللاعبين المحترفين أن اللوائح في مصر تحتاج لتعديلات لإصلاح الكرة المصرية مؤكدا أن الروابط تعتبر عضو في الاتحاد طبقا لشروط العضوية كما ينص الاتحاد الدولي ومن المفترض كيان جمعية اللاعبين المحترفين يكون ممثلا في اتحاد الكرة مع باقي الروابط سواء

الأندية والحكام والأندية.

وأضاف عبد الغني خلال لقائه مع الإعلامي إيهاب الكومي برنامج «ملعب بلدنا» المذاع على قناة «صدى البلد»، إنه لم يكن متواجدا أو مشاركا في مناقشة بنود قانون .
وتابع أن الوضع مختلف في مصر ولابد أن تنفصل كرة القدم عن الأندية

"مينفعش رئيس النادي يرأس كل الألعاب" ولابد من صدور تراخيص للأندية وتقديم ميزانية للتدفقات الثابتة وتقديم العقود.
وأشار عبد الغني أن جمعية اللاعبين المحترفين ساهمت كثيرا في عمل جراحات صعبة للاعبي القسمين الثاني والثالث وتم تقديم الدعم لعدد كبير قبل أزمة فيروس وأن الدعم للأندية واللاعبين ليس له حسابات انتخابية .
ووجه عبد الغني الشكر لوزير الرياضة الذي يساهم بصورة كبيرة في دعم الأندية واللاعبين قائلا وزير محترم ومتفاهم.
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