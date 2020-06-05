مجدي عبدالغني: اللوائح الرياضية في مصر تحتاج لتعديلات

قال مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق ورئيس جمعية اللاعبين المحترفين أن اللوائح الرياضية في مصر تحتاج لتعديلات لإصلاح الكرة المصرية مؤكدا أن الروابط تعتبر عضو في الاتحاد طبقا لشروط العضوية كما ينص الاتحاد الدولي ومن المفترض كيان جمعية اللاعبين المحترفين يكون ممثلا في اتحاد الكرة مع باقي الروابط سواء

الأندية والحكام والأندية.

وأضاف عبد الغني خلال لقائه مع الإعلامي إيهاب الكومي برنامج «ملعب بلدنا» المذاع على قناة «صدى البلد»، إنه لم يكن متواجدا أو مشاركا في مناقشة بنود قانون الرياضة .

وتابع أن الوضع مختلف في مصر ولابد أن تنفصل كرة القدم عن الأندية