مجدي عبد الغني: جمعية اللاعبين المحترفين تدعم أندية القسمين الثاني والثالث

قال مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق ورئيس جمعية اللاعبين المحترفين أن الجمعية ساهمت كثيرا في عمل جراحات صعبة للاعبي القسمين الثاني والثالث وتم تقديم الدعم لعدد كبير قبل أزمة فيروس

وأضاف عبد الغني خلال لقائه مع الإعلامي إيهاب الكومي برنامج «ملعب بلدنا» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الدعم للأندية واللاعبين ليس له حسابات انتخابية .

ووجه عبد الغني الشكر لوزير والثالث وتم تقديم الدعم لعدد كبير قبل أزمة فيروس كورونا وأضاف عبد الغني خلال لقائه مع الإعلامي إيهاب الكومي برنامج «ملعب بلدنا» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الدعم للأندية واللاعبين ليس له حسابات انتخابية .ووجه عبد الغني الشكر لوزير الرياضة الذي يساهم بصورة كبيرة في دعم الأندية واللاعبين قائلا وزير محترم ومتفاهم.

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