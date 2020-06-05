كشف ماجد العويس عضو مجلس إدارة نادي العين الإماراتي حقيقة مفاوضات ناديه مع التونسي علي معلول لاعب النادي الأهلي ورينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء.
ونفى العويس خلالت صريحات تليفزيونية عبرقناة أون تايم سبورتس، صحة ما تردد في الفترة الأخيرة عن مفاوضات نادي العني مع رينيه فايلر وعلي معلول، مؤكدًا أن نادي العين يحترم العقود.
وأضاف العويس أن علاقة نادي العين بالنادي الأهلي علاقة تاريخية، مشيرًا أن النادي الإماراتي استعار حسام حسن عام 1998 من القلعة الحمراء.
كم أكد أن نادي العين لم يتواصل مع باهر المحمدي نجم النادي الإسماعيلي للتعاقد معه في الفترة المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر العين الإماراتي يكشف حقيقة مفاوضاته مع علي معلول ورينيه فايلر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.