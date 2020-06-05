العين الإماراتي يكشف حقيقة مفاوضاته مع علي معلول ورينيه فايلر

كشف ماجد العويس عضو مجلس إدارة نادي العين الإماراتي حقيقة مفاوضات ناديه مع التونسي علي معلول لاعب النادي الأهلي ورينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء.

ونفى العويس خلالت صريحات تليفزيونية عبر

قناة أون تايم سبورتس، صحة ما تردد في الفترة الأخيرة عن مفاوضات نادي العني مع رينيه فايلر وعلي معلول، مؤكدًا أن نادي العين يحترم العقود.

وأضاف العويس أن علاقة نادي العين بالنادي الأهلي علاقة تاريخية، مشيرًا أن النادي الإماراتي استعار حسام حسن عام 1998 من القلعة الحمراء.

كم أكد أن نادي العين لم يتواصل مع باهر المحمدي نجم النادي الإسماعيلي للتعاقد معه في الفترة المقبلة.

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